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ترك رحيله صدمة لعشاق المصارعة

سبب وفاة نجم المصارعة براي وايت عن 36 عامًا

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
سبب وفاة نجم المصارعة براي وايت عن 36 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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صُدم عشاق المصارعة الاستعراضية WWE، صباح يوم الجمعة بخبر وفاة المصارع الأمريكي الشهير براي وايت عن عمر يناهز 36 عامًا.

نتيجة تعرضه لأزمة قلبية

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن براي وايت توفي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

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ولم يظهر المصارع الشهير على شاشة التلفزيون منذ فبراير الماضي حيث زعمت بعض التقارير أنه كان يعاني من مرض خطير في القلب.

وسبق أن أوقف مرض براي وايت خططه لمواجهة زميله المصارع الشهير بوبي لاشلي في أبريل الماضي.

وفاة براي وايت
وايت – المصدر marca

حالة صدمة

وترك رحيل براي وايت، واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا، مجتمع المصارعة في حالة صدمة.

وعلق رئيس فريق الإبداع في اتحاد WWE للمصارعة، تريبل إتش، عبر حسابه على موقع إكس على خبر وفاة براي وايت قائلا: تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE  مايك روتوندا، الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE ويندهام روتوندا – المعروف أيضا باسم براي وايت – بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم.

براي وايت
وايت – المصدر marca

وأردف: أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت.

ونعى أيقونة المصارعة ونجم WWE دواين ذا روك جونسون، في رسالة مؤثرة، براي وايت وكتب: لقد انفطر قلبي بسبب خبر وفاة براي وايت، كان لدي دائما احترام وحب هائلين له ولعائلة روتوندا، أحببت حضوره وعروضه الترويجية وعمله داخل الحلبة واتصاله بعالم WWE.

براي وايت
وايت – المصدر marca

وأردف: هو شخصية فريدة جدا ورائعة ونادرة، من الصعب إيجادها في عالمنا المجنون لمصارعة المحترفين، لا نزال نتعامل مع خسارته.

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