سبب وفاة نجم المصارعة براي وايت عن 36 عامًا

صُدم عشاق المصارعة الاستعراضية WWE، صباح يوم الجمعة بخبر وفاة المصارع الأمريكي الشهير براي وايت عن عمر يناهز 36 عامًا.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن براي وايت توفي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

ولم يظهر المصارع الشهير على شاشة التلفزيون منذ فبراير الماضي حيث زعمت بعض التقارير أنه كان يعاني من مرض خطير في القلب.

وسبق أن أوقف مرض براي وايت خططه لمواجهة زميله المصارع الشهير بوبي لاشلي في أبريل الماضي.

وترك رحيل براي وايت، واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا، مجتمع المصارعة في حالة صدمة.

وعلق رئيس فريق الإبداع في اتحاد WWE للمصارعة، تريبل إتش، عبر حسابه على موقع إكس على خبر وفاة براي وايت قائلا: تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا، الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE ويندهام روتوندا – المعروف أيضا باسم براي وايت – بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم.

وأردف: أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت.

ونعى أيقونة المصارعة ونجم WWE دواين ذا روك جونسون، في رسالة مؤثرة، براي وايت وكتب: لقد انفطر قلبي بسبب خبر وفاة براي وايت، كان لدي دائما احترام وحب هائلين له ولعائلة روتوندا، أحببت حضوره وعروضه الترويجية وعمله داخل الحلبة واتصاله بعالم WWE.

وأردف: هو شخصية فريدة جدا ورائعة ونادرة، من الصعب إيجادها في عالمنا المجنون لمصارعة المحترفين، لا نزال نتعامل مع خسارته.

The Wyatt Family vs. The Shield at Elimination Chamber 2014.

One of the best matches in Bray Wyatt's career and a personal favorite of mine. That night everything was just perfect. pic.twitter.com/mQhpkYD1iT

— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) August 25, 2023