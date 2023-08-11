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الفريقان يخوضان نهائي البطولة العربية غدًا

سبب يمنع رابطة الدوري من التأجيل لـ الهلال والنصر

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
سبب يمنع رابطة الدوري من التأجيل لـ الهلال والنصر
المواطن - محمد سمعه

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أثار قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين برئاسة الرئيس التنفيذي المكلف سعد اللذيذ، بعدم تأجيل أي مباراة لـ الهلال والنصر في افتتاحية دوري روشن السعودي للمحترفين، أزمة خاصة أن الفريقان سيخوضان غدًا نهائي البطولة العربية.

ويوجد سبب قانوني يمنع الرابطة من التأجيل وهو أن نصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تُجبر اللاعبين على المشاركة مع أنديتهم بعد عودتهم من المنتخبات الوطنية في المباريات الرسمية خلال 48 ساعة، وهو نفس الزمن الفاصل بين أول مباراة لقطبي الرياض في دوري روشن بعد نهائي البطولة العربية، خاصة أن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية هي بطولة ودية وليست رسمية وبالتالي فإن التأجيل سيكون غير قانوني لفريقي الهلال والنصر.

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وقالت فئات عريضة من الجماهير: إن عدم التأجيل للفريقين يضمن الشفافية والعدالة بين كل الأندية، بينما اتجه البعض الآخر إلى أن الرزونامة مضغوطة ويجب على كل فريق تجهيز قائمة اللاعبين لتحمل ضغوطات المباريات.

الهلال والنصر

وستُقام مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية، غدًا، عند الساعة السادسة بدلًا من التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ مباراة نهائي البطولة العربية.

محمد جحفلي - رونالدو - الهلال والنصر

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء؛ حصل عليها ساديو ماني.

على الجانب الآخر، تمكن الهلال من الصعود إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.

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