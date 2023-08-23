سبب يُقرب سيرجيو راموس من غلطة سراي

تُسيطر حالة من الغموض بشأن الوجهة الجديدة للنجم الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليرتبط اسمه بالاتحاد وغلطة سراي التركي.

الرحيل عن باريس

وانتهى عقد راموس، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، وأعلنت الإدارة عن رحيله رسميًا؛ وذلك بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق الأول، وشارك خلالهم في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.

سيرجيو راموس قد ينتقل إلى غلطة سراي

وأكدت تقارير خلال اليومين الماضيين، أن سيرجيو راموس بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الاتحاد، الذي يرغب في تدعيم صفوفه، لغياب المصري أحمد حجازي للإصابة، قبل أن يظهر له عرض أوروبي من غلطة سراي.

ويأمل سيرجيو راموس صاحب الـ37 عامًا، في المشاركة بمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي قد يُقربه من الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي، الذي يخوض المرحلة التمهيدية من المسابقة.

ويلعب غلطة سراي ضد مولده النرويجي اليوم، في ذهاب المرحلة التمهيدية، على أن تكون مواجهة العودة، يوم الثلاثاء المقبل، ويتوقع أن تلعب نتيجة مباراة الليلة دورًا حاسمًا في قرار راموس بشأن وجهته الجديدة.

ويتوقع أن ينضم سيرجيو راموس إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويعود لمزاملة النجم الفرنسي كريم بنزيما مجددًا، وذلك في حالة فشل غلطة سراي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.