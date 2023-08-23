Icon

محلل الأرصاد: نحن في آخر موجات الصيف Icon رقم مميز لحارس الفيحاء في دوري روشن Icon سبب يُقرب سيرجيو راموس من غلطة سراي Icon 5 اشتراطات لدخول الحيوانات الأليفة إلى السعودية Icon جمهور الاتحاد يدعم كريم بنزيما ويُطالب برحيل سانتو! Icon وزارة الحج والعمرة: التأشيرة الفعالة شرط التسجيل في نسك Icon وزارة الصناعة تدرب 1000 مواطن ومواطنة في مجال التقنيات Icon تعليم الرياض يشدد على إجراءات الأمن والسلامة في المدارس Icon هيئة الصحفيين بحفر الباطن تناقش دور الإعلام في تعزيز العمل التطوعي Icon الفيحاء يطرح تذاكر مباراة الحزم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
وسط محاولات اتحادية لحسم الصفقة

سبب يُقرب سيرجيو راموس من غلطة سراي

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
سبب يُقرب سيرجيو راموس من غلطة سراي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُسيطر حالة من الغموض بشأن الوجهة الجديدة للنجم الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليرتبط اسمه بالاتحاد وغلطة سراي التركي.

الرحيل عن باريس

وانتهى عقد راموس، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، وأعلنت الإدارة عن رحيله رسميًا؛ وذلك بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق الأول، وشارك خلالهم في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض

ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض

السديس: عظموا قيم الاعتدال وعمقوا الأثر الإيجابي الديني عالميًا

السديس: عظموا قيم الاعتدال وعمقوا الأثر الإيجابي الديني عالميًا

راموس
راموس – المصدر diariogol

سيرجيو راموس قد ينتقل إلى غلطة سراي

وأكدت تقارير خلال اليومين الماضيين، أن سيرجيو راموس بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الاتحاد، الذي يرغب في تدعيم صفوفه، لغياب المصري أحمد حجازي للإصابة، قبل أن يظهر له عرض أوروبي من غلطة سراي.

ويأمل سيرجيو راموس صاحب الـ37 عامًا، في المشاركة بمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي قد يُقربه من الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي، الذي يخوض المرحلة التمهيدية من المسابقة.

سيرجيو راموس
راموس – المصدر @FabrizioRomano

ويلعب غلطة سراي ضد مولده النرويجي اليوم، في ذهاب المرحلة التمهيدية، على أن تكون مواجهة العودة، يوم الثلاثاء المقبل، ويتوقع أن تلعب نتيجة مباراة الليلة دورًا حاسمًا في قرار راموس بشأن وجهته الجديدة.

ويتوقع أن ينضم سيرجيو راموس إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويعود لمزاملة النجم الفرنسي كريم بنزيما مجددًا، وذلك في حالة فشل غلطة سراي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

راموس
راموس

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط
السعودية اليوم

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط

السعودية اليوم
بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع
آخر الاخبار

بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء...

آخر الاخبار
آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف الأخرى
تكنولوجيا

آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف...

تكنولوجيا
إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون
السعودية اليوم

إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون

السعودية اليوم
غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات
العالم

غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات

العالم
مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب إحراجًا للملك تشارلز
العالم

مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب...

العالم
لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025
الرياضة

لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى...

الرياضة
سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب
العالم

سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته...

العالم