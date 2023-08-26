سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية

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أطلقت شركة “سبيس إكس”، أحدث طاقم لها من أربعة رواد فضاء، في وقت مبكر صباح اليوم السبت، إلى محطة الفضاء الدولية، حيث من المقرر قضاء ستة أشهر في الفضاء.
ومن المتوقع أن يصل الطاقم، الذي يسافر داخل المركبة الفضائية “كرو دراجون”، التابعة لشركة “سبيس إكس”، إلى محطة الفضاء الدولية ويلتحم بها، في ساعة مبكرة صباح غد الأحد، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم السبت.
وكانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” وشركة “سبيس إكس”، قد أعربتا عن أملهما في بادئ الأمر في أن يتم إطلاق الطاقم لمحطة الفضاء الدولية أمس الجمعة، لكنهما اختارا إلغاء تلك العملية قبل ساعات من إطلاقها، للحصول على مزيد من الوقت لتحليل نظام دعم الحياة بمركبة الفضاء “دراجون”.
وتعد تلك هي المهمة، التي يطلق عليها اسم “كرو-7″، السابعة لرحلات الفضاء المأهولة لشركة “سبيس إكس” إلى محطة الفضاء، بموجب برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا.
The test produced approximately 7.9 million lbf of thrust (~3,600 metric tons) pic.twitter.com/LA6BIGzzLu
— SpaceX (@SpaceX) August 25, 2023