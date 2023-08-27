ستيف هارفى ينفى خيانة زوجته

نفى المذيع الأمريكي الشهير ستيف هارفى خيانة زوجته مارجوري بريدجز، مع حارسه الشخصي والطباخ الخاص، وذلك بعد أنباء وتقارير تزعم ذلك.

خيانة زوجة ستيف هارفي

وتحدثت تقارير صحفية عالمية عن خيانة مارجوري لزوجها ستيف هارفي مع حارسه الشخصي والطباخ، مؤكدة أن مقدم البرامج اكتشف الخيانة وبالتالي انتهت العلاقة بينهما، ومن المتوقع أن يعلنا عن طلاقهما رسميًا.

في حين لم يتطرق ستيف ولا مارجوري إلى هذه الشائعات، لذلك كان من الصعب تحديد ما إذا كان أي منها صحيحًا.

لكن ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نيد نووكو، رجل الأعمال النيجيري صديق ستيف هارفي، نفى هذه التقارير التي تتحدث عن خيانة مارجوري لزوجها، مؤكدًا أن المذيع العالمي أخبره أنها كاذبة.

أخبار كاذبة

وقال نووكو: “تم تداول أخبار كاذبة بشكل هائل في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر محزن للغاية”.

وأضاف “نحن نواجه هذا الأمر كل يوم عمليًا.. عندما سمعنا عن وجود مشاكل بين صديقنا ستيف هارفي وزوجته الجميلة، اتصلنا به وأكد لنا أنه وزوجته بخير تمامًا، وأن كل هذه الأخبار كاذبة ويجب تجاهلها.. العائلة سعيدة معًا ونتمنى لهما كل التوفيق”.

ويعد هارفي من بين مقدمي البرامج والكوميديين الأكثر شهرة وشعبية في العالم، وبدأ حياته المهنية كممثل كوميدي وشق طريقه للوصول إلى قمة النجاح في التقديم.

ومنذ عام 1981، تزوج ستيف هارفي ثلاث مرات، كان آخرهم من مارجوري في عام 2007.