سجل إيجابي لـ الأهلي ضد الحزم

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تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الحزم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الحزم، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.
وكان الأهلي والحزم قد هبطا سويًا إلى دوري يلو بعد نهاية موسم 2021\ 2022، قبل أن ينجحا في العودة معًا إلى دوري روشن، وتقابلا مرتين بالدرجة الأولى في الموسم الماضي؛ فاز الراقي ذهابًا بهدف، وتعادلا سلبيًا إيابًا.
ولعب الأهلي ضد الحزم 12 مرة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الراقي سجلًا مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وخسر مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.
ويدخل الراقي مباراة الأهلي ضد الحزم اليوم متسلحًا بالصفقات العالمية، حيث ضم 6 لاعبين، وهم؛ رياض محرز، إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين، فرانك كيسيه، وروجر إيبانيز.
ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، إليوسكي، عبدالباسط هندي، فهد حمد، علي مجرشي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، سانت ماكسيمين، رياض بودبوز، محرز وفيرمينو.