Icon

لعارض صحي ماهر المعيقلي يتأخر ويقدم السديس ليتم صلاة الجمعة Icon نادي الرياض يعلن أسعار التذاكر بالموسم الجديد Icon الطريس يقود مباراة الأهلي ضد الحزم Icon زحام فوضى بمركز تجاري جديد في جدة Icon فرق الرياض الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي بـ11 لقبًا Icon لحظة تقدم السديس لإكمال صلاة الجمعة بدلًا من ماهر المعيقلي Icon 6 مباريات غدًا في الدوري الإنجليزي Icon سجل إيجابي لـ الأهلي ضد الحزم Icon الجمهور يتوقع الثلاثة الهابطين من دوري روشن Icon إعادة حاسة الشم لمريضين بمستشفى الملك فهد بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري المحترفين

سجل إيجابي لـ الأهلي ضد الحزم

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
سجل إيجابي لـ الأهلي ضد الحزم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الحزم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الحزم، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
تأثر الشيخ بندر بليلة أثناء الصلاة على والده

تأثر الشيخ بندر بليلة أثناء الصلاة على والده

التاريخ يعيد نفسه.. عمران خان يقبع في الزنزانة التي أعدها لعائلة شريف

التاريخ يعيد نفسه.. عمران خان يقبع في الزنزانة التي أعدها لعائلة شريف

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

نتائج الأهلي ضد الحزم

وكان الأهلي والحزم قد هبطا سويًا إلى دوري يلو بعد نهاية موسم 2021\ 2022، قبل أن ينجحا في العودة معًا إلى دوري روشن، وتقابلا مرتين بالدرجة الأولى في الموسم الماضي؛ فاز الراقي ذهابًا بهدف، وتعادلا سلبيًا إيابًا.

ولعب الأهلي ضد الحزم 12 مرة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الراقي سجلًا مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وخسر مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

الحزم ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @FDL_KSA

الصفقات العالمية سلاح الأهلي

ويدخل الراقي مباراة الأهلي ضد الحزم اليوم متسلحًا بالصفقات العالمية، حيث ضم 6 لاعبين، وهم؛ رياض محرز، إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين، فرانك كيسيه، وروجر إيبانيز.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، إليوسكي، عبدالباسط هندي، فهد حمد، علي مجرشي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، سانت ماكسيمين، رياض بودبوز، محرز وفيرمينو.

رياض محرز أهلاوي
محرز بقميص الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم