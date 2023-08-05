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قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال

سجل سلبي لـ نونو سانتو أمام جيسوس

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
سجل سلبي لـ نونو سانتو أمام جيسوس
المواطن - فريق التحرير

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يصطدم المديران الفنيان البرتغاليان نونو سانتو وخورخي جيسوس، وجهًا لوجه للمرة التاسعة في تاريخهما، خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم.

مباراة الاتحاد ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

نونو سانتو يُعاني أمام جيسوس

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الهلال هي الأولى بين نونو سانتو وجيسوس خارج البرتغال، حيث سبق وتقابلا 8 مرات، وكانت السيطرة لصالح مدرب الأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وخسر آخر لقاء فقط.

ولعب ريو آفي مع نونو سانتو ضد بنفيكا بقيادة جيسوس 4 مباريات في الدوري البرتغالي، وحسمهم جمعيًا مدرب الهلال، وتقابلا في نهائي بطولتي كأس البرتغال وكأس الدوري، واكتفى مدرب الاتحاد بالوصافة في 2014.

نونو سانتو وجيسوس
سانتو وجيسوس

ودرب سانتو، فريق بورتو، ليصطدم بسبورتنج لشبونة بقيادة جيسوس في الدوري البرتغالي موسم 2016\ 2017، ليُحقق مدرب الهلال الحالي فوزه السابع على التوالي، قبل أن ينجح نونو في تحقيق فوزه الوحيد خلال لقاء الإياب.

ويأمل نونو سانتو في مواصلة تألقه مع العميد، وقيادته لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما يطمح جيسوس لمواصلة تفوقه على مواطنه، والفوز في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم.

نونو سانتو وجيسوس
سانتو وجيسوس

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