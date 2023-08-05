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قبل مواجهة الهلال بكأس الملك سلمان

سجل كريم بنزيما بالكلاسيكو الإسباني يُحفز الاتحاديين

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
سجل كريم بنزيما بالكلاسيكو الإسباني يُحفز الاتحاديين
المواطن - فريق التحرير

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يستعد مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما لخوض الكلاسيكو الأول له في الملاعب السعودية، خلال مواجهة الهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الاتحاد والهلال في ربع النهائي

ومن المقرر يلعب الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

تألق كريم بنزيما بالكلاسيكو

ويملك كريم بنزيما سجلًا مميزًا في الكلاسيكو الإسباني، حيث خاض 46 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد برشلونة في جميع البطولات المحلية والقارية، وقدم مستوى لافتًا.

وساهم بنزيما في تسجيل 27 هدفًا في الكلاسيكو الإسباني، حيث نجح في هز الشباك 16 مرة، وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليُساهم في فوز ريال مدريد بـ15 مباراة، وخسر 21 لقاء، فيما خيم التعادل على نتيجة 10 مواجهات.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

ويحتل كريم بنزيما المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالكلاسيكو الإسباني، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ26 هدفًا، والثنائي دي ستيفانو وكريستيانو رونالدو برصيد 18 هدفًا لكل منهما.

ويطمح كريم بنزيما في مواصلة انطلاقته المميزة مع الاتحاد، وقيادته لتحقيق الفوز في الكلاسيكو اليوم ضد الهلال، حيث إنه سجل 3 أهداف وصنع آخر، ليتصدر قائمة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية حتى الآن.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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