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احتوت رسالتها إلى ترامب لغة تهديدية

سجن امرأة 22 عامًا أرسلت سمًّا لترامب

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
سجن امرأة 22 عامًا أرسلت سمًّا لترامب
المواطن - فريق التحرير

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حكمت محكمة أمريكية الخميس بحبس امرأة تبلغ 55 عامًا وتحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية 22 سنة؛ لإدانتها بإرسال رسالة في 2020 إلى الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب تحوي مادة الريسين الشديدة السميّة.

انتهاك الحظر

و

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وفي التفاصيل، أقرّت باسكال فيرييه بالذنب في يناير بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة.

كذلك أقرّت فيرييه بأنها استخرجت مادة الريسين، وهي بروتين نباتي شديد السمية، من بذور حبوب الخروع في منزلها في كيبيك في سبتمبر 2020.

وأرسلت في الشهر نفسه من كندا إلى البيت الأبيض رسالة موجّهة إلى ترامب تحوي المادة السامة ورسائل أخرى تحوي السم إلى ثمانية من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.

واحتوت رسالتها إلى ترامب لغة تهديدية وقد دعته فيها إلى الانسحاب من الانتخابات المرتقبة، وفق وزارة العدل الأمريكية.

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وجاء في الرسالة وجدت اسمًا جديدًا لك: المهرج الطاغية القبيح آمل أن يعجبك، مضيفة إذا لم ينجح الأمر، سأجد وصفة أفضل لسم آخر، أو قد أستخدم مسدسي عندما أكون قادرة على المجيء. استمتع!.

جريمة تصل إلى الحبس

وفي الفترة التي أرسلت فيها رسالتها، أشارت فيرييه على منصة تويتر إلى وجوب أن يعمد أحدهم إلى إطلاق النار على ترامب في وجهه.

من المعروف أن تهديد رئيس الولايات المتحدة جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس خمس سنوات.

وقالت وزارة العدل: إنه في العام 2019 تم توقيف فيرييه في تكساس لنحو عشرة أسابيع بسبب حيازة أسلحة، وقد أثار هذا الأمر نقمة لديها على مسؤولي إنفاذ القانون الذين أرسلت الرسائل لهم في نهاية المطاف.

رسائل سامة

لم يُصب أحد بأذى من جراء محتوى الرسائل السامة، فكل الرسائل الواردة إلى البيت الأبيض تمر عبر منشأة تدقيق في ضواحي واشنطن، ومن بين أهداف هذا التدبير كشف التهديدات.

بعد إرسال الرسائل، حاولت فيرييه دخول الولايات المتحدة عبر معبر رسمي في بوفالو في ولاية نيويورك، في 20 سبتمبر 2020.

وألقي القبض عليها هناك وعثرت السلطات على بندقية ومئات من طلقات الذخيرة في سيارتها، وفقًا لوزارة العدل.

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