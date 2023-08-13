سحب رعدية وأمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية ومكة وتبوك

أظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة للمركز الوطني للأرصاد، تواجد السحب الركامية الرعدية مع استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجنوبية، والجنوبية الغربية حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وأجزاء من منطقة تبوك.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن الصور أظهرت أيضًا أن سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا يتخللها السحب الركامية الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، تبوك والمدينة المنورة.

فيما يكون الطقس حارًا على أجزاء من شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.