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سحب ركامية وأمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
سحب ركامية وأمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة
المواطن - فريق التحرير

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كشف مركز طقس العرب، عن تعرض بعض المرتفعات الجبلية العالية في جازان وعسير والباحة حاليًا لنشاط للسحب الركامية الرعدية وتساقط للأمطار.

سحب وأمطار

وأضاف المركز في بيان صادر عنه أن التوقعات باستمرار تأثير السحب الرعدية على هذه المناطق تتواصل خلال الساعات المقبلة.

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ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على محافظة هروب بمنطقة جازان.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،تمتد إلى مرتفعات منقطة مكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم, الرياض, حائل, نجران.

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