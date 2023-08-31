فرنسا تؤكد: سفيرنا بالنيجر ما زال في نيامي سحب ركامية وأمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة الاتفاق يعلن رحيل داركو فيلكوفسكي المؤبد لـ 4 عراقيين وإيراني اغتالوا مواطنًا أمريكيًا القوات المسلحة السعودية تشارك في تمرين النجم الساطع 2023 بمصر الغامدي: وضع نادي الشباب خطير جدًا فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين بدءًا من الغد الركراكي: أطمح أن يُقدم حمدالله الأفضل مع المنتخب المغربي
كشف مركز طقس العرب، عن تعرض بعض المرتفعات الجبلية العالية في جازان وعسير والباحة حاليًا لنشاط للسحب الركامية الرعدية وتساقط للأمطار.
وأضاف المركز في بيان صادر عنه أن التوقعات باستمرار تأثير السحب الرعدية على هذه المناطق تتواصل خلال الساعات المقبلة.
ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على محافظة هروب بمنطقة جازان.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،تمتد إلى مرتفعات منقطة مكة المكرمة.
فيما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم, الرياض, حائل, نجران.