سحب فيلم باربي رسميًا من قاعات السينما الجزائرية

كشفت وسائل إعلام محلية أن وزارة الثقافة والفنون في الجزائر قررت رسميًا سحب ترخيص عرض فيلم باربي من قاعات السينما.

موجة جدل

وذكرت صحيفة الشروق المحلية في الجزائر، نقلًا عن جهات مطلعة، أن الوزارة قامت بسحب ترخيص عرض فيلم باربي الممنوح لشركة أم دي سيني للتوزيع.

وجاء قرار التوقيف بعد موجة الجدل التي أثارها الفيلم الذي اعتبر منافيًا لقيم وأخلاق المجتمع الجزائري، خصوصًا أنه موجه لفئة الشباب والأطفال.

من المعروف أن عرض باربي لمخرجته غريتا جيروج، انطلق في قاعات السينما الجزائرية في 19 يوليو 2023.

حذف الفيلم

هذا، وذكرت الصحيفة أن الشركة الموزعة قامت بحذف الفيلم من برنامج عرضها الأسبوعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما قامت الصفحة الرسمية لقاعة السينما “كوسموس” برياض الفتح حيث يخلو برنامج العرض الجديد من الفيلم الأمريكي.

من المهم الإشارة إلى أن الفيلم أحدث جدلاً في العديد من البلدان العربية والآسيوية التي منعت عرضه هي الأخرى بسبب المشاهد والإيحاءات التي يتضمنها.