سحب قرعة كأس العالم للأندية 7 سبتمبر المقبل 100 ألف زيارة لموقع هوية اليوم الوطني الـ 93 سيدة تحمل والدتها لأداء الصلاة في المسجد النبوي لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد بأبها 500 ريال غرامة إطعام الكائنات الفطرية ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 211,202 حاوية ضبط فعالية ترفيهية مخالفة للسلوك والذوق العام في نجران هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات 560 حافلة مدرسية تستعد لنقل 20 ألف طالب بمكة المكرمة المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، عن إقامة حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة، يوم 7 سبتمبر المقبل.
ودعا “فيفا”، واللجنة المنظمة لمنافسات كأس العالم للأندية 2023، ممثلي وسائل الإعلام لتغطية حفل قرعة البطولة الرسمي للمسابقة، التي ستُقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.
وتشهد النسخة الجديدة من مونديال الأندية مشاركة 7 فرق، وهي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف.
كما يُشارك في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، كلًا من؛ أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، ومانشستر سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بجانب بطل كأس الليبرتادورس الذي سيُحدد لاحقًا.
وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن مباريات مونديال الأندية 2023، ستُقام على ملعبين، وهما؛ ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وملعب الأمير عبدالله الفيصل.