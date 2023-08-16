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المقرر إقامتها في جدة نهاية العام

سحب قرعة كأس العالم للأندية 7 سبتمبر المقبل

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
سحب قرعة كأس العالم للأندية 7 سبتمبر المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، عن إقامة حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة، يوم 7 سبتمبر المقبل.

موعد قرعة البطولة

ودعا “فيفا”، واللجنة المنظمة لمنافسات كأس العالم للأندية 2023، ممثلي وسائل الإعلام لتغطية حفل قرعة البطولة الرسمي للمسابقة، التي ستُقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

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كأس العالم للأندية في جدة
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

المشاركون في كأس العالم للأندية

وتشهد النسخة الجديدة من مونديال الأندية مشاركة 7 فرق، وهي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف.

الاتحاد بطل دوري روشن - الدوري السعودي
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

كما يُشارك في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، كلًا من؛ أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، ومانشستر سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بجانب بطل كأس الليبرتادورس الذي سيُحدد لاحقًا.

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي

ملاعب البطولة

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن مباريات مونديال الأندية 2023، ستُقام على ملعبين، وهما؛ ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وملعب الأمير عبدالله الفيصل.

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