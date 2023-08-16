سحب قرعة كأس العالم للأندية 7 سبتمبر المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، عن إقامة حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة، يوم 7 سبتمبر المقبل.

موعد قرعة البطولة

ودعا “فيفا”، واللجنة المنظمة لمنافسات كأس العالم للأندية 2023، ممثلي وسائل الإعلام لتغطية حفل قرعة البطولة الرسمي للمسابقة، التي ستُقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

المشاركون في كأس العالم للأندية

وتشهد النسخة الجديدة من مونديال الأندية مشاركة 7 فرق، وهي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف.

كما يُشارك في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، كلًا من؛ أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، ومانشستر سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بجانب بطل كأس الليبرتادورس الذي سيُحدد لاحقًا.

ملاعب البطولة

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن مباريات مونديال الأندية 2023، ستُقام على ملعبين، وهما؛ ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وملعب الأمير عبدالله الفيصل.