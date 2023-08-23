سدافكو توافق على توزيع 3 ريالات أرباحاً للسهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية سدافكو أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، بنسبة 30 % من رأس المال، ما يعادل 3 ريالات للسهم.

أحقية توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، إلى أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح في يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

الأسهم السعودية

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته منخفضاً 30.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 11377.55 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 4.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات؛ ثمار، والتطويرية الغذائية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ المراعي، والبحر الأحمر، والأسماك، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.15% .