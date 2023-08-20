سدايا تعلن عن توفر أكثر من 90 وظيفة بالرياض

الوظائف الشاغرة:
– مساعد إداري (وظائف متعددة) لا يشترط خبرة.
– مسؤول شؤون مجلس الإدارة (لا يشترط خبرة).
– مسؤول شؤون مجالس ولجان خارجية (لا يشترط خبرة).
– مسؤول شؤون مركز الحكومة (لا يشترط خبرة).
– مصور (لا يشترط خبرة).
– مدير مكتب.
– أخصائي أول رواتب.
– أخصائي استقطاب الكفاءات.
– أخصائي استقطاب الكفاءات أول.
– أخصائي عقود.
– أخصائي عقود أول.
– مستشار أعمال رئيسي.
– محلل بيانات (لا يشترط خبرة).
– أخصائي الشراكات الاستراتيجية أول.
– أخصائي المؤشرات والتنافسية أول.
– مدير إدارة المؤشرات والتنافسية.
– أخصائي علاقات عامة.
– كاتب محتوى.
– أخصائي تخطيط استراتيجي أول.
– أخصائي مؤشرات أداء أول.
– أخصائي إجراءات العمل.
– أخصائي تخطيط استراتيجي.
– أخصائي تشغيل منصة الحوسبة السحابية.
– مدير عام للتميز الحوسبي.
– مستشار تخزين الحاسبات.
– خبير أنظمة أتمتة الأنظمة المركزية.
– خبير النسخ الاحتياطي.
– أخصائي تطوير خدمات الحوسبة السحابية.
– أخصائي تشغيل خدمات الحوسبة السحابية.
– أخصائي تشغيل شبكات الحوسبة السحابية.
– أخصائي تشغيل حساب الحوسبة السحابية.
– أخصائي الدمج للحوسبة السحابية.
– استشاري تخزين الحاسب المركزي.
– خبير مراقبة أداء وتقارير الأنظمة المركزية.
– مهندس أول خوادم مادية.
– مهندس أول أنظمة تشغيل لينكس.
– مهندس أنظمة أول.
– مهندس شبكات أول.
– فني شبكات (لا يشترط الخبرة).
– مستشار البيئة الافتراضية.
– خبير شبكات النظام المركزي.
– أخصائي تكامل أول.
– أخصائي الدمج للحوسبة السحابية.
– مدير مشروع (لا يشترط الخبرة).
– أخصائي تطوير خدمات الحوسبة السحابية.
– أخصائي تشغيل حساب الحوسبة السحابية.
– فني تشغيل وصيانة (لا يشترط الخبرة).
– فني مراكز بيانات (لا يشترط الخبرة).
– مهندس خوادم مادية.
– مهندس اختبار.
– مهندس تقنية مراقبة سلامة الملفات.
– مستشار حوكمة الوصول والهوية.
– أخصائي أول إدارة الحلول.
– مستشار حوكمة ومخاطر.
– مستشار حماية وخصوصية بيانات.
– مهندس تكنولوجي.
– مشغل الأنظمة المركزية.
– مهندس عمليات الشبكات والأمن.
– مهندس شبكات وامن معلومات أول.
– خبير برامج وسيطه.
– مستشار التخزين.
– أخصائي تصميم هيكلة السحابة أول.
– مهندس عمليات نظام لينوكس.
– مستشار.
– مهندس حاسب آلي (لا يشترط الخبرة).
– قائد الفريق الفني للأنظمة المركزية.
– مهندس كهرباء.
– مستشار شبكات النظام المركزي.
– مستشار قواعد بيانات.
* بالإضافة لوظائف أخرى متعددة.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة سدايا، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:
رابط التقديم: (اضغط هنا)