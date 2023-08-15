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لتدريب 5 آلاف طالب وطالبة في مرحلته الأولى

سدايا والتعليم تتيحان التسجيل في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
سدايا والتعليم تتيحان التسجيل في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل اليوم في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل (عن بعد) لتدريب 5 آلاف طالب وطالبة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الذي يستهدف تدريب 30 ألف طالب وطالبة من مرحلتي المتوسط والثانوية في مراحل لاحقة، وذلك على مبادئ تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المرحلة الأولى

وتبدأ المرحلة الأولى من البرنامج اعتبارًا من 3 سبتمبر 2023 وتستمر لمدة عشرة أيام، فيما يبدأ التسجيل اليوم ويستمر حتى 21 أغسطس الجاري.
وتشمل موضوعات البرنامج : مقدمة في الذكاء الاصطناعي، برمجة السيارات الذكية، تعلم الآلة، الرؤية الحاسوبية علاوة على برامج إثرائية أخرى تسهم في تنمية فكر الطلبة تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنحهم في نهاية البرنامج شهادات معتمدة من “سدايا” و”وزارة التعليم”. ويمكن للراغبين في التسجيل بالبرنامج زيارة الرابط .

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برامج سدايا

ويُعد هذا البرنامج أحد مبادرات سدايا المعرفية في بناء الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وفي إطار جهودها في بناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات المعرفية اللازمة من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قدرات بشرية وطنية مُتمكنة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ذكاء المستقبل

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