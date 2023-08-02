سرعة بديهة مواطن تنقذ طفلًا من الموت بالجوف

أنقذت سرعة بديهة مواطن، طفلاً من حالة دهس وشيك بأحد الشوارع الرئيسية في محافظة ‎دومة الجندل بمنطقة ‎الجوف.

ويظهر الفيديو المتداول شجاعة المواطن صالح حجاج الصالح وسرعته لإنقاذ طفل عمره 3 سنوات بعدما انطلق باتجاه طريق الملك عبد العزيز السريع وقت مرور المركبات بسرعة عالية، ليلحقه الصالح بشكل سريع ويمسك به قبل أن يتم دهسه.

وقال صالح في حديثه لـ”العربية”: “كنت في أحد المطاعم في دومة الجندل بمنطقة الجوف، وشاهدت أحد الأطفال يقوم باستغفال والديه ويخرج نحو الطريق السريع، فقمت باللحاق به، والحمد لله الذي جعلني سببًا في إنقاذ حياته”.

فيما أثار الموقف البطولي للمواطن صالح تفاعل وإعجاب المتواجدين بالموقع وداخل المطعم.