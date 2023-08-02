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كادت تدهسه إحدى السيارات

سرعة بديهة مواطن تنقذ طفلًا من الموت بالجوف

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ مساءً
سرعة بديهة مواطن تنقذ طفلًا من الموت بالجوف
المواطن - فريق التحرير

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أنقذت سرعة بديهة مواطن، طفلاً من حالة دهس وشيك بأحد الشوارع الرئيسية في محافظة ‎دومة الجندل بمنطقة ‎الجوف.

ويظهر الفيديو المتداول شجاعة المواطن صالح حجاج الصالح وسرعته لإنقاذ طفل عمره 3 سنوات بعدما انطلق باتجاه طريق الملك عبد العزيز السريع وقت مرور المركبات بسرعة عالية، ليلحقه الصالح بشكل سريع ويمسك به قبل أن يتم دهسه.

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وقال صالح في حديثه لـ”العربية”: “كنت في أحد المطاعم في دومة الجندل بمنطقة الجوف، وشاهدت أحد الأطفال يقوم باستغفال والديه ويخرج نحو الطريق السريع، فقمت باللحاق به، والحمد لله الذي جعلني سببًا في إنقاذ حياته”.

فيما أثار الموقف البطولي للمواطن صالح تفاعل وإعجاب المتواجدين بالموقع وداخل المطعم.

 

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