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مواطنون أشادوا بتصرفه وطالبوا بتكريمه

سرعة بديهة مواطن تنقذ طفلًا من حالة دهس وشيك بالجوف

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
سرعة بديهة مواطن تنقذ طفلًا من حالة دهس وشيك بالجوف
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة، سرعة بديهة مواطن أنقذت طفلًا من حالة دهس وشيك في أحد الشوارع الرئيسية بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.

سرعة بديهة وشجاعة

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، طفلًا صغيرًا يجري نحو الطريق السريع وسط عدد كبير من السيارات، فيما هرع أحد الأشخاص من داخل أحد المطاعم مسرعًا وراءه للإمساك به في اللحظة المناسبة، فالشجاعة ليست بغريبة على أبناء السعودية الذين يثبتون ذلك بين حين وآخر.

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بدوره، علق المواطن صالح بن حجاج صالح صاحب واقعة الإنقاذ، حيث قال: إنه شاهد خلال تواجده بأحد المطاعم في دومة الجندل، أحد الأطفال يغفل والديه ويجري نحو الطريق السريع، فهرع وراءه وأمسك به.

تفاعل وإشادة

حقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس– تويتر سابقًا- وسط دعوات له ومطالب بالتكريم، حيث قال أبو عارف: بيض الله وجهك، جزاك الله خير على هذه الملاحظة الذي لاحظت فيها طفل يعبر الشارع بطريق مزدحم، أنقذت روح من كارثه، حي والله من رجال تستحق تكريم يليق بمقامك وقدرك.

وأضاف مواطن آخر يدعى حسن محمد: أتمنى من الأم ترقصه تحت الإبط تحديدًا على عضلة التراي وكانت قديمًا تسمى القبصة وتستخدمها الأمهات في مثل حالة الطفل اللي فاك سبرنت على الشارع.

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