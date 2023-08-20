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بالتزامن مع العودة للدراسة

سعادة غامرة على وجوه الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
سعادة غامرة على وجوه الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي
المواطن - فريق التحرير

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رصد مقطع فيديو مشاعر وانطباعات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1445هـ.

بهجة وسعادة

وبين الفيديو الذي نشرته وزارة التعليم، عبر منصة إكس، مشاعر البهجة والسعادة على وجوه الطلاب والطالبات والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

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العودة للدراسة

واصطف طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، اليوم الأحد، على مقاعد الدراسة، في أول أيام الدراسة للعام الجديد 1445هـ، فيما احتفت وزارة التعليم بطلابها في كافة مناطق السعودية بالهدايا والورود.

استقبال حافل

واستقبلت إدارات التعليم في مختلف المناطق، الطلاب بالورود والهدايا مع بداية العام الدراسي الجديد، وأظهرت صور وقوف منسوبي المدرسة بالورود لاستقبال الطلاب عبر بوابة المدرسة.

 

 

 

 

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