سعادة غامرة على وجوه الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي

رصد مقطع فيديو مشاعر وانطباعات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1445هـ.

بهجة وسعادة

وبين الفيديو الذي نشرته وزارة التعليم، عبر منصة إكس، مشاعر البهجة والسعادة على وجوه الطلاب والطالبات والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

العودة للدراسة

واصطف طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، اليوم الأحد، على مقاعد الدراسة، في أول أيام الدراسة للعام الجديد 1445هـ، فيما احتفت وزارة التعليم بطلابها في كافة مناطق السعودية بالهدايا والورود.