سعة صدر مواطن تجاه مزاح جيرانه تحظى بالإعجاب

“اختر الجار قبل الدار” هكذا كان يقول أهالينا الأولون عند البحث عن مسكن جديد، فالجار يكون أحيانًا بمثابة أحد أفراد الأسرة إذا كان يتقي الله في جيرانه ويحترم حقوقهم، وعلى العكس قد يجبرك الجار لترك منزلك للابتعاد عن شره.

مزاح عفوي

وفي نفس السياق، انتشر مقطع فيديو لمواطنين يمزحون مع جارهم بشكل عفوي ويدقون عليه الباب بصوت عالٍ لمناداته والخروج إليهم لدعوته على العشاء.

وأظهر الفيديو قيام أحد الجيران بدق الباب بقوة وبصوت عال، فما كان منه إلا خروجه عليهم بعصا الممسحة، فأخذ الجيران بالركض سريعًا وهم يضحكون من ردة فعل جارهم.

والمبهج في المقطع أنه انتهى بمصافحة الجار الذي خرج بالعصا لجاره الذي دق عليه الباب بقوة والترحيب به، ما يدل على سعة صدره وتقبله لمزاح جيرانه.

تفاعل من المواطنين

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصة إكس، ورصدت صحيفة “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم التي أجمعت في معظمها على طيبة قلوب الجيران وعفويتهم في التعامل مع بعضهم.

وقال المهندس نواف الزهراني في تعليقه على الفيديو: “الجار الطيب ووسيع الصدر نعمة عظيمة”، وأضاف عزيزي العسيري: “لو ما قلبه نظيف ويدرون إنه راعي مزوح ما أزعجوه، انقرضت الناس هذي، والله إنك في الشارع تخاف تلتفت على اللي جنبك لأنك بعد شوي تلقاه يلاززك في الطريق والا يهدد ويتوعد”.

وتابع الزهراني معلقًا: “ياخي الناس هذولا قلوبهم من جوه نظيفة والله العظيم ربي يديم صحبتهم ومحبتهم يارب”، وزادت عيوش بقولها: “الجيران اللي من هذا النوع صاروا قليل في الدنيا قلوبهم نظيفة”.