سعد بقير يقترب من تحقيق رقم تاريخي لأبها

يُقدم النجم التونسي سعد بقير مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، ليكون من أبرز لاعبيه في الدوري السعودي للمحترفين بالمواسم الأخيرة.

تألق سعد بقير

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن سعد بقير في طريقه لتحقيق رقم تاريخي، في حالة تسجيله لهدف خلال مباراة أبها ضد الرائد اليوم.

وأشارت إلى أن سعد بقير يُمكنه أن يصبح أول لاعب في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بالدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009 يسجّل في أول جولتين، إذ لم يسبق لأي لاعب أن حقق ذلك مع الفريق في المسابقة.

وكان سعد بقير قد خطف الأنظار مع أبها في الجولة الأولى، رغم الخسارة ضد الهلال بنتيجة 3\1، حيث سجل هدفًا من صاروخية، ليرفع عدد مساهماته التهديفية أمام الأزرق إلى 8 خلال 9 مباريات، بعدما أحرز 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

أبها ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب أبها ضد الرائد، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع الرائد الذي يتواجد في المركز الـ16، بعد خسارتهما في الجولة الأولى.