سعر كيلو التمور السكري يصل إلى 40 ريالًا في كرنفال بريدة الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026 زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية إتلاف 83 كجم من الأسماك الفاسدة بمطاعم صبيا توقعات باستمرار الأتربة والغبار على معظم أنحاء السعودية تعليم ينبع يستقبل المرشحين لشغل الوظائف التعليمية أرباح أبل تسجل 81.80 مليار دولار وتتجاوز التوقعات رضيع للبيع مقابل هاتف آيفون 14 بالهند بناء درع واقٍ لخفض الحرارة عن كوكب الأرض علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال
شهد كرنفال بريدة للتمور صباح اليوم اعتدالاً ملموساً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 45 صنفاً من التمور، والذي يشهد توافد العديد من المزارعين وتجار التمور، والمقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة.
وتصدرت تمور السكري المبيعات بأسعار ما بين 25 إلى 120 ريالاً للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما سجلت باقي أنواع التمور تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها.
يُذكر أن الكرنفال يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و الأسر المنتجة والحرفيين والشباب والفتيات.