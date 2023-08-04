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أكثر من 45 صنفًا من التمور

سعر كيلو التمور السكري يصل إلى 40 ريالًا في كرنفال بريدة

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
سعر كيلو التمور السكري يصل إلى 40 ريالًا في كرنفال بريدة
المواطن - واس

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شهد كرنفال بريدة للتمور صباح اليوم اعتدالاً ملموساً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 45 صنفاً من التمور، والذي يشهد توافد العديد من المزارعين وتجار التمور، والمقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة.

تمور السكري

وتصدرت تمور السكري المبيعات بأسعار ما بين 25 إلى 120 ريالاً للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما سجلت باقي أنواع التمور تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها.

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كرنفال التمور

يُذكر أن الكرنفال يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و الأسر المنتجة والحرفيين والشباب والفتيات.

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