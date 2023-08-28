سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24

تسعى شركة سامسونج لإصدار هاتف جديد خلال الفترة المقبلة حتى يواصل هذه السلسلة وسوف يسمى بـ جالاكسي S24، بالإضافة لذلك فإن الهاتف سوف يواصل مواصفات وأسعار هذه السلسلة، مع ملاحظة أن هذا الهاتف سوف ينافس عددًا كبيرًا من الهواتف الأخرى التابعة للشركات المنافسة.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي

بدأت شركة سامسونج بتصنيع هاتف جديد يحل جميع مشاكل الهواتف السابقة، ويحمل المزيد من التحسينات والإمكانيات مع كل هذا سوف يكون سعر الهاتف المحمول مناسبًا لكثير من فئات المجتمع.

سوف يكون نظام التشغيل أعلى من هاتف سامسونج جالاكسي S23، مع العمل على تقنيات جديدة.

حجم الشاشة يكون أكبر من أي هاتف سامسونج بحجم 6.7 بوصة، مع شاشة متألقة وفعالة جدًا من النوع AMOLED.

عرض الشاشة الرئيسية يكون 1440 ×3200 بكسل، كل هذا بجانب معالج قوي من شركة Qualcomm.

من المحتمل أن يكون من شركة سامسونج مثل معالج Exynos 2200 ومعالج Qualcomm Snapdragon 888 فهم من أفضل أنواع المعالجات الدقيقة والتى تتميز بسرعة أدائها وسهولة في التعامل.

البطارية في هاتف سامسونج جالاكسي تتميز بأداء قوي وفعال جداً، بالإضافة إلى سعتها التى تصل إلى 5000 مللي أمبير.

قدرة استيعاب الهاتف

وتصل قدرة استيعاب ذاكرة الهاتف لدرجة عالية جداً مقارنة بالهواتف في نفس الفئة السعرية فقد تصل قدرة استيعاب الذاكرة الداخلية إلى 12 جيجابايت لذلك يمكنك تحميل أي تطبيق أو لعبة ولن تعاني من مشكلة عدم وجود مساحة، أما بالنسبة إلى أمر نظام التشغيل فإن نظام التشغيل في هذا الهاتف هو Android 12 وهو أحدث الأنظمة الموجودة في هذا الوقت، وأهم جزء في الهاتف المحمول وهو جزء البطارية،

سعر هاتف سامسونج جالاكسي S24