“سعود الطبية” تحذر من أسباب انخفاض ضغط الدم الوضعي

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الباطنة بأن انخفاض ضغط الدم الوضعي أو المكاني هو حالة ينخفض فيها ضغط الدم بسبب نقص في المستوى التدفقي للدم إلى أعضاء وعضلات الجسم بشكل كبير عند الوقوف أو الجلوس فجأة أو على نحو سريع أو عند الاستيقاظ في الصباح مع بداية الحركة، كما يمكن حدوثه بعد تناول وجبات كبيرة أو خلال التمارين أو في حالات الإمساك وصعوبة الإخراج وفي حالات القلق والتوتر.

مرض ارتفاع ضغط الدم

وأوضح استشاري ورئيس قسم الباطنة د.محمد العمري بأن من أهم الأسباب مرض ارتفاع ضغط الدم وداء السكري أو فشل عضلة القلب أو تصلب الشرايين وتناول بعض الأدوية مثل مدرات البول أو مضادات الاكتئاب أو أدوية خفض ضغط الدم، كذلك الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون وبعض أنواع الخرف ونقص فيتامين (ب 12) أو فقر الدم والجفاف، وأيضًا الراحة المطولة في السرير وشرب الكحول.

وأشار د. العمري إلى أن الأعراض يمكن أن تختلف من شخص لآخر وقد تشمل الدوار عند الوقوف والشعور بالإغماء أو السقوط و الصداع وعدم وضوح الرؤية، والشعور بالضغط عبر الجزء الخلفي من الكتفين أو العنق والغثيان أو حرارة الجو والضعف أو التعب العام.

أهم الإرشادات للوقاية

ونوه إلى أهم الإرشادات للوقاية من انخفاض ضغط الدم الوضعي ومنها إخبار الطبيب عن أي أعراض، ومناقشته عما إذا كان يجب التقليل أو التوقف عن تناول أي أدوية والبطء أو التدرج عند مغادرة السرير مع بداية الحركة، حيث يتم الجلوس أولًا على طرف السرير ثم الوقوف وأخذ الوقت الكافي عند تغيير الوضعية مثل القيام من الكرسي و محاولة الجلوس عند الاستحمام أو ارتداء الملابس أو أثناء العمل في المطبخ، كذلك ممارسة التمارين برفق قبل النهوض مثل تحريك القدمين إلى الأعلى، وممارستها أيضًا بعد الوقوف والتأكد من وجود جسم ثابت للاستناد عليه عند الوقوف، إضافة إلى تجنب المشي عند الشعور بالدوار وشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم (ما لم يخبر الطبيب بالحد من تناول السوائل) ، وتجنب استخدام الحمامات الساخنة ومحاولة النوم باستخدام وسائد إضافية لرفع الرأس بقدر الإمكان.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.