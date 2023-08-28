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سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن
المواطن - فريق التحرير

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية أنه يمكن استخدام قطرة العين للأذن بينما لا يمكن استخدام قطرة الأذن للعين.

قطرة العين معقمة

وقالت مدينة الملك سعود الطبية في إنفوجراف صادر عنها على منصة “إكس”، إن قطرة العين معقمة وقطرة الأذن غير معقمة، لذلك يمكن استخدام قطرة العين للأذن ولا يمكن استخدام قطرة الأذن للعين.

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صلاحية قطرة العين

وفي وقت سابق، قال المستشار الصحي والصيدلي صبحي حداد، إن مدة صلاحية بعض أنواع قطرة العين 24 ساعة.

وأضاف حداد خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن سبب اقتصاد مدة صلاحية تلك الأنواع هو عدم احتوائها على مواد حافظة.

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