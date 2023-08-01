سعود بن جلوي يستقبل مدير عام التعليم بجدة

استقبل ‏صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، مدير عام التعليم بمحافظة جدة المُعَيَّنة حديثاً منال بنت مبارك اللهيبي.

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وهنّأها سموّه بمناسبة تعيينها ، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهام عملها.