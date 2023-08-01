Icon

26 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لإشعالهم النار في السودة Icon ضبط مقيمين استغلا الرواسب في تبوك Icon أمير الشرقية: 911 جاهز لتلبية النداء وتعاون المواطنين مطلب Icon سكوتر لمراقبة الأسواق بوسط الدمام Icon تحذير من رسالة متداولة على واتساب Icon جماهير النصر عن بروزوفيتش : نملك موسيقارًا في خط الوسط Icon فتح بوابات سد وادي رابغ لمدة 29 يومًا Icon جامعة الأمير سلطان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon رقم قياسي جديد لـ كريستيانو رونالدو بعد هدفه ضد الاتحاد المنستيري Icon مباشرة 166 بلاغًا ضد برامج التعليم والتدريب الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
هنّأها بمناسبة تعيينها

سعود بن جلوي يستقبل مدير عام التعليم بجدة

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
سعود بن جلوي يستقبل مدير عام التعليم بجدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل ‏صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، مدير عام التعليم بمحافظة جدة المُعَيَّنة حديثاً منال بنت مبارك اللهيبي.

وهنّأها سموّه بمناسبة تعيينها ، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهام عملها.

قد يهمّك أيضاً
التشكيل الرسمي لديربي النصر والشباب في بطولة الملك سلمان للأندية العربية

التشكيل الرسمي لديربي النصر والشباب في بطولة الملك سلمان للأندية العربية

خيارات دفع إلكترونية جديدة عبر منصة بلدي

خيارات دفع إلكترونية جديدة عبر منصة بلدي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم