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بعد انتشال الدفاع المدني لجثة طفل عمره 10 سنوات

سعود بن طلال يوجه باتخاذ إجراءات بعد غرق طفل الأحساء

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
سعود بن طلال يوجه باتخاذ إجراءات بعد غرق طفل الأحساء
المواطن - فريق التحرير

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وجه محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، الجهات المعنية بإعداد التقارير اللازمة للوقوف على تفاصيل حادثة غرق طفل بالمحافظة، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتلافي وقوع مثل هذه الحادثة المؤلمة، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة الأحساء (شرق السعودية)، أمس الخميس، جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، إثر حادث غرق مأساوي في تجمع مائي تابع لمجمع إسكان الملك عبدالله جنوب مدينة الهفوف.

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إلى ذلك، طالب أهالي حي إسكان الملك عبدالله بضرورة إيجاد الحلول السريعة والمناسبة لموقع تجمع مياه الأمطار، نظرًا لما يمثله الموقع من خطر على الأطفال، إضافة إلى كونه موقعًا لتجمع الحشرات والبعوض، وبالتالي يعتبر خطرًا على الصحة العامة.

 

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