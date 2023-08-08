سفارة السعودية بأمريكا للمواطنين: احذروا التقلبات الجوية

حذرت سفارة السعودية بالولايات المتحدة، المواطنين المتواجدين هناك بضرورة بالحذر من التقلبات الجوية.

وأضافت السفارة خلال منشور لها عبر منصة إكس: نود تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر جراء التقلبات الجوية في مدينة واشنطن دي سي وولايات فرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا وديلاوير وغرب فرجينيا وكنتاكي وشمال كارولينا وتينيسي.