سفارة السعودية بأمريكا للمواطنين: احذروا التقلبات الجوية

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حذرت سفارة السعودية بالولايات المتحدة، المواطنين المتواجدين هناك بضرورة بالحذر من التقلبات الجوية.
وأضافت السفارة خلال منشور لها عبر منصة إكس: نود تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر جراء التقلبات الجوية في مدينة واشنطن دي سي وولايات فرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا وديلاوير وغرب فرجينيا وكنتاكي وشمال كارولينا وتينيسي.