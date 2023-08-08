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يجب أخذ الحيطة والحذر

سفارة السعودية بأمريكا للمواطنين: احذروا التقلبات الجوية

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
سفارة السعودية بأمريكا للمواطنين: احذروا التقلبات الجوية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت سفارة السعودية بالولايات المتحدة، المواطنين المتواجدين هناك بضرورة بالحذر من التقلبات الجوية.

وأضافت السفارة خلال منشور لها عبر منصة إكس: نود تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر جراء التقلبات الجوية في مدينة واشنطن دي سي وولايات فرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا وديلاوير وغرب فرجينيا وكنتاكي وشمال كارولينا وتينيسي.

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