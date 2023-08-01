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بحضور عدد من مسؤولي السعودية

سفارة الصين تحتفل بمرور 96 عامًا على تأسيس جيش التحرير الشعبي

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٢ مساءً
سفارة الصين تحتفل بمرور 96 عامًا على تأسيس جيش التحرير الشعبي
المواطن - تصوير : خالد الحمودي

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أقامت سفارة الصين بالسعودية، حفلًا بمرور 96 عامًا على تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.

حضر الحفلة جمع غفير من الضيوف وممثلين من السعودية، وكذلك أفراد الجالية الصينية في السعودية.

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تعزيز التعاون مع السعودية

ونشر السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينج على حسابه عدة صور من الحفل وعلق بالقول “يصادف اليوم الذكرى الـ 96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني. هو قوة يحافظ على الأمن القومي ويعزز السلام العالمي”.

وأكد استعداد بلاده لتعزيز الصداقة والتعاون بين السعودية والصين والجيشين بالبلدين.

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