46 ضبطية شبو خلال يوليو تسقط 27 مواطنًا و66 مقيمًا ومخالفًا كلوب يكشف ترتيب محمد صلاح بين قادة ليفربول مساعدة الـ1.2 مليار دولار تؤكد استشعار قادة السعودية لحاجة الشعب اليمني حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية تصرف إنساني من كريم بنزيما تجاه طفل بالملعب السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار سفارة الصين تحتفل بمرور 96 عامًا على تأسيس جيش التحرير الشعبي سالم الدوسري: سنقاتل لاستعادة ثقة جماهير الهلال صفقة ساديو ماني تُعجل برحيل نجم نادي النصر أمام الملك سلمان.. عدد من السفراء المعينين يؤدون القسم
أقامت سفارة الصين بالسعودية، حفلًا بمرور 96 عامًا على تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.
حضر الحفلة جمع غفير من الضيوف وممثلين من السعودية، وكذلك أفراد الجالية الصينية في السعودية.
ونشر السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينج على حسابه عدة صور من الحفل وعلق بالقول “يصادف اليوم الذكرى الـ 96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني. هو قوة يحافظ على الأمن القومي ويعزز السلام العالمي”.
وأكد استعداد بلاده لتعزيز الصداقة والتعاون بين السعودية والصين والجيشين بالبلدين.