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تم تنفيذ 11 عملية إنقاذ

سفينة تنقذ 500 مهاجر في البحر المتوسط

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
سفينة تنقذ 500 مهاجر في البحر المتوسط
المواطن - فريق التحرير

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أنقذت سفينة الإنقاذ أوشن فايكينغ التي تستأجرها منظمة إس أو إس ميديتيرانيه غير الحكومية والتي تقع في مرسيليا بجنوب فرنسا، أكثر من 500 شخص في 11 عملية منذ أكثر من 42 ساعة في جنوب غرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

تنفيذ 11 عملية إنقاذ

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان الجمعة: تم تنفيذ 11 عملية إنقاذ منذ أكثر من 42 ساعة وأسعف أكثر من 500 شخص من قبل فرق إس أو إس ميديتيرانيه، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن السفينة أوشن فايكينغ في البحر المتوسط.

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وأردف البيان أن عمليات إنقاذ المهاجرين لا تزال جارية في منطقة البحث والإنقاذ بين تونس ولامبيدوسا.

وتابع البيان أن السفينة أوشن فايكينغ تلقت الخميس تعليمات من مركز تنسيق في الإغاثة الإيطالية للمساعدة في حالات طوارئ جنوب غرب لامبيدوسا.

مهاجرين

أخطر طريق للهجرة

ويعتبر وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. وتقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023 فقد في هذه المنطقة 1848 مهاجرًا مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

وفي يونيو تسبب حادث غرق اعتبر الأخطر لمهاجرين في المتوسط بمصرع 82 شخصًا على الأقل ولكن في شرق المتوسط.

وكانت السلطات الايطالية احتجزت أوشن فايكينغ لمدة 10 أيام في يوليو بعد اتهامها بإخفاقات أمنية. لكنها سمحت لها بالإبحار مجددًا في 21 منه.

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