المسقي.. قرية تراثية عمرها يمتد لـ 1700 عام سقوط حافلة في وادٍ شمال باكستان يودي بحياة 6 أشخاص وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر برنامج التأهيل والإحلال نجل الأسطورة اليمني نسيم حميد يسحق خصمه التشيكي مستشار السيسي يدعو لتدابير للوقاية من متحور كورونا الجديد بمصر جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف إدارية بنظام العقود تيسير التدرج في تطبيق عقوبات وغرامات المرور يقلل المخالفات 4 إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة القبض على قاتل أسامة بن لادن في تكساس
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب صغيرة في وادٍ مجاور لطريق جبلي شمال باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أن الحادث وقع بالقرب من مدينة مانسيرا عندما جنحت حافلة صغيرة تقل ركاب عن الطريق وسقطت في وادٍ مجاور للطرق.
وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى.