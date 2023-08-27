سقوط حافلة في وادٍ شمال باكستان يودي بحياة 6 أشخاص

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب صغيرة في وادٍ مجاور لطريق جبلي شمال باكستان.

موقع الحادث

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أن الحادث وقع بالقرب من مدينة مانسيرا عندما جنحت حافلة صغيرة تقل ركاب عن الطريق وسقطت في وادٍ مجاور للطرق.

انتشال الجثث

وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى.