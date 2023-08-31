سقوط صاروخين بحقل خور مور للغاز شمال العراق

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أكد مسؤولون في كردستان العراق أن صاروخين سقطا قرب محيط حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق أمس الأربعاء، لكنهم لم يبلغوا حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن صاروخين سقطا خارج الحقل دون التسبب في أي أضرار.
ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة دانة غاز الإماراتية للطاقة ووحدتها التابعة نفط الهلال حقوق استغلال خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.