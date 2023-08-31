Icon

محمد صلاح يصل جدة غدًا وقد يحضر مباراة الاتحاد والهلال Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة Icon سكان الهند يفقدون 12 عامًا من حياتهم بسبب التلوث Icon أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة Icon 3 طرق لتجنب العدوى الطفيلية الأكثر شيوعًا Icon تناغم القطاعات واكتمال الاستعدادات لصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين Icon الرئيس الكاميروني يجري تعديلات استباقية واسعة النطاق داخل الجيش Icon لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن: فخر عالمي بصناعة سعودية Icon القبض على مروج الشبو في تبوك Icon وزارة الرياضة حول صفقة تمبكتي: انتقال اللاعبين اختصاص لجنة الاحتراف وسنتخذ الإجراءات القانونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
نيودلهي الأكثر تلوثًا في العالم

سكان الهند يفقدون 12 عامًا من حياتهم بسبب التلوث

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
سكان الهند يفقدون 12 عامًا من حياتهم بسبب التلوث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة شيكاغو قبل قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أن العاصمة الهندية هي المدينة الأكثر تلوثًا في العالم، مع مستويات أعلى 25 مرة من المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، محذرة من أن حياة السكان قد تقصر لمدة 12 عامًا؛ بسبب سوء نوعية الهواء.

الأكثر تلوثًا في العالم

وأظهرت الدراسة، أن الهند باعتبارها الدولة التي تواجه العبء الصحي الأكبر، نتيجة لتلوث الهواء بسبب العدد الكبير من الأشخاص المتأثرين بتركيزات التلوث العالية بالجسيمات.

قد يهمّك أيضاً
30 ألف ريال غرامة التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار بجدة

30 ألف ريال غرامة التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار بجدة

المجلس العسكري في النيجر يهدد بطرد السفير الفرنسي بـ القوة

المجلس العسكري في النيجر يهدد بطرد السفير الفرنسي بـ القوة

وحذرت الدراسة من أن المواطن العادي في السهول الشمالية في الهند في طريقه لخسارة نحو ثماني سنوات من متوسط عمره المتوقع إذا استمرت مستويات التلوث.

وتضم هذه المنطقة، التي تضم حوالي نصف مليار شخص، ولايات بيهار، وشانديجار، وهاريانا، والبنجاب، وأوتار براديش، والبنجال الغربية، بالإضافة إلى العديد من الأقاليم الاتحادية، بما في ذلك دلهي.

وأفادت الدراسة بأن التهديد الرئيسي لصحة المواطنين يأتي من تركيزات التلوث بالجسيمات في الهند، والتي تمثل 59.1% من ارتفاع التلوث في جميع أنحاء العالم منذ عام 2013.

وبحسب البيانات الجديدة والمنقحة المستمدة من الأقمار الصناعية لعام 2021، فإن التلوث في الهند زاد بمقدار كبير بين عامي 2020 و2021.

بحث عن التلوث البيئي

أكثر من 25 مرة

والوضع خطير في نيودلهي، التي يبلغ متوسط التلوث الجزيئي السنوي فيها أكثر من 25 مرة أعلى من المبادئ التوجيهية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الدراسة أن سكان دول جنوب آسيا شديدة التلوث مثل بنجلاديش ونيبال والهند وباكستان سيخسرون في المتوسط نحو خمس سنوات من حياتهم بسبب التلوث.

وأردفت أنه في المقابل، سيخسر الأمريكيون 3.6 أشهر فقط من حياتهم نتيجة لسوء نوعية الهواء.

وتابعت الدراسة: من الممكن أن نعزو الزيادة في تلوث الهواء في جنوب آسيا إلى ‘التصنيع، والتنمية الاقتصادية، والنمو السكاني على مدى العقدين الماضيين.

ولفتت إلى زيادة حركة المرور كعامل مساهم مهم، حيث تضاعف عدد المركبات على الطرق الهندية أربع مرات منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

مصادر تلوث الهواء

حرق بقايا المزارع

وفي دلهي، يُنظر أيضًا إلى حرق بقايا المزارع في الولايات المجاورة خلال مهرجان ديوالي (أكتوبر- نوفمبر) والانبعاثات الصناعية كأسباب رئيسية.

وأوضحت الدراسة أن عددًا قليلًا جدًّا من البلدان في آسيا وإفريقيا لديها معايير جودة الهواء، على الرغم من أن أكبر قارتين في العالم تساهمان بنسبة 92.7% من سنوات العمر المفقودة بسبب التلوث.

وحذرت كذلك من أنه بدون إجراءات سياسية منسقة، فإن خطر تلوث الهواء سوف يتزايد أيضًا.

وتم إدراج نيودلهي بشكل متكرر على أنها أكثر العواصم تلوثًا في العالم في السنوات الأخيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم