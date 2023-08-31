سكني: المبلغ يصرف على 5 دفعات بناءً على مراحل البناء

أوضح برنامج الدعم السكني، التابع لوزارة الإسكان، أن مبلغ الدعم –سكني- يصرف للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.

دعم سكني

جاء ذلك ردًّا على استفسارات احد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: أبغي أتواصل مع المقيم العقاري كيف أتواصل معاه أبغي دفعتي الأخيرة من البنك، والمقيم رفض يعطيني عشان الأبواب الخشب الداخلية وأنا ما عندي فلوس أبغي دفعتي الأخيرة.

مبلغ الدعم

بدوره، تفاعل برنامج الدعم السكني –سكني- مع السائل، ورد قائلًا: يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.