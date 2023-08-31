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الكميات والمواصفات يتم جدولتها بعد تقييم كل مرحلة

سكني: المبلغ يصرف على 5 دفعات بناءً على مراحل البناء

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
سكني: المبلغ يصرف على 5 دفعات بناءً على مراحل البناء
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج الدعم السكني، التابع لوزارة الإسكان، أن مبلغ الدعم –سكني- يصرف للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.

دعم سكني

جاء ذلك ردًّا على استفسارات احد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: أبغي أتواصل مع المقيم العقاري كيف أتواصل معاه أبغي دفعتي الأخيرة من البنك، والمقيم رفض يعطيني عشان الأبواب الخشب الداخلية وأنا ما عندي فلوس أبغي دفعتي الأخيرة.

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مبلغ الدعم

بدوره، تفاعل برنامج الدعم السكني –سكني- مع السائل، ورد قائلًا: يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.

 

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