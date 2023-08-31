عسكريو فرنسا يرغبون في مغادرة النيجر خدمة توفر الوقت والجهد للمسافرين عبر جسر الملك فهد سكني: المبلغ يصرف على 5 دفعات بناءً على مراحل البناء الطريقة الصحيحة لتناول الرُّطب انخفاض كبير لـ الدولار بعد مفاجأة الفيدرالي الأمريكي آيفون يعزل الأصوات المحيطة أثناء المكالمات بحيلة مبتكرة نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام والده تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين سقوط صاروخين بحقل خور مور للغاز شمال العراق
أوضح برنامج الدعم السكني، التابع لوزارة الإسكان، أن مبلغ الدعم –سكني- يصرف للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات احد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: أبغي أتواصل مع المقيم العقاري كيف أتواصل معاه أبغي دفعتي الأخيرة من البنك، والمقيم رفض يعطيني عشان الأبواب الخشب الداخلية وأنا ما عندي فلوس أبغي دفعتي الأخيرة.
بدوره، تفاعل برنامج الدعم السكني –سكني- مع السائل، ورد قائلًا: يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.