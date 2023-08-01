سكوتر لمراقبة الأسواق بوسط الدمام

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دشن أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير، اليوم الثلاثاء، مبادرة استخدام تقنية الدراجات الكهربائية سكوتر (scooter) في أعمال مراقبي الأسواق والنظافة والأمن بوسط الدمام، بهدف تسهيل الأعمال وتعزيز الأداء والجودة والحفاظ على البيئة من خلال تشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة، في مبادرة لتسهيل الجهود الرقابية.
ونشر الحساب الرسمي لبلدية وسط الدمام بموقع “تويتر” فيديو أعلنت من خلاله عن انطلاقة جديدة للتحسين المستمر واستخدام وسيلة تنقل فعالة وصديقة للبيئة .
وعززت المبادرة من سرعة الإنجاز وجودة الأداء وسهولة التنقل في المناطق المركزية المزدحمة، من خلال جولات رافقتها الابتسامة للرد على الاستفسارات البلدية.
وتشمل أعمال الرقابة، مرافق الكورنيش المختلفة ومراقبة مستوى النظافة والباعة الجائلين وحماية المرافق العامة.
في مبادرة لتسهيل الجهود الرقابية، معالي أمين المنطقة الشرقية يدشن مبادرة استخدام تقنية الدراجات الكهربائية scooter في أعمال مراقبي الأسواق والنظافة والأمن بوسط الدمام، بهدف تسهيل الأعمال وتعزيز الأداء والجودة والحفاظ على البيئة من خلال التشجيع على استخدام الطاقة النظيفة pic.twitter.com/bDxaDeJq0z
— بلدية وسط الدمام (@CntrDammam_mun) August 1, 2023