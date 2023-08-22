سلطان الغنام: صيحات استهجان جماهير النصر تجاه بعض اللاعبين أمر لا يليق

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أعرب سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن حزنه بسبب صيحات الاستهجان التي جاءت من بعض من جماهير النصر ضد بعض لاعبي الفريق في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا.
وقال الغنام في تصريحات لـ قناة SSC: “بدأنا المباراة بشكل خاطئ ولكننا في الشوط الثاني كنا أكثر إصرارًا على الفوز وهذا ما تحقق”.
وتابع: “ما حدث من بعض من جماهير أصفر الرياض تجاه بعض من لاعبي الفريق أمر لا يليق، نحن بحاجة لدعمهم والقادم أجمل”.
وواصل: “اندهش عدم اعتماد اتحاد القدم الآسيوي لتقنية Var في الدور التمهيدي، المباراة كانت حساسة ضد شباب الأهلي، وأصفر الرياض لم تُحتسب له 3 ركلات أو ركلتين على الأقل، ولكن المهم هو التأهل”.
وكانت بعض من جماهير أصفر الرياض، وجهت صيحات استهجان ضد عبدالإله العمري مدافع الفريق أثناء تبديله في المباراة، حيث دخل بدلًا منه اللاعب مختار علي.
العمري يغادر الملعب.. ومختار علي بديلًا#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/qjz3wn7lCS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023
🎙 سلطان الغنام لاعب #النصر :
ما بدر اليوم من جماهير النصر تجاه بعض اللاعبين لا يليق.. نتمنى منهم الوقوف معنا.#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/tCiV2xIBnY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023