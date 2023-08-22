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مندهشًا من عدم وجود تقنية Var

سلطان الغنام: صيحات استهجان جماهير النصر تجاه بعض اللاعبين أمر لا يليق

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
سلطان الغنام: صيحات استهجان جماهير النصر تجاه بعض اللاعبين أمر لا يليق
المواطن - محمد سمعه

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أعرب سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن حزنه بسبب صيحات الاستهجان التي جاءت من بعض من جماهير النصر ضد بعض لاعبي الفريق في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا.

وقال الغنام في تصريحات لـ قناة SSC: “بدأنا المباراة بشكل خاطئ ولكننا في الشوط الثاني كنا أكثر إصرارًا على الفوز وهذا ما تحقق”.

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وتابع: “ما حدث من بعض من جماهير أصفر الرياض تجاه بعض من لاعبي الفريق أمر لا يليق، نحن بحاجة لدعمهم والقادم أجمل”.

3 ركلات جزاء لم تُحتسب لـ النصر

وواصل: “اندهش عدم اعتماد اتحاد القدم الآسيوي لتقنية Var في الدور التمهيدي، المباراة كانت حساسة ضد شباب الأهلي، وأصفر الرياض لم تُحتسب له 3 ركلات أو ركلتين على الأقل، ولكن المهم هو التأهل”.

وكانت بعض من جماهير أصفر الرياض، وجهت صيحات استهجان ضد عبدالإله العمري مدافع الفريق أثناء تبديله في المباراة، حيث دخل بدلًا منه اللاعب مختار علي.

 

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