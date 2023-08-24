سلطان بن سلمان: نظام حقوق ذوي الإعاقة يمكنهم من المشاركة في التنمية

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أشاد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بقرار مجلس الوزراء المنعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يولي قضية الإعاقة جل عنايته وله الفضل في تأسيس جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة منذ أكثر من خمسة وثلاثين عامًا. ونوه بالدعم الكبير من الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلتهم ضمن أولويات وبرامج رؤية المملكة 2030 الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد.
وأشار إلى أن صدور هذا النظام يأتي في سياق اهتمام الدولة المتواصل بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم الطبيعية والمشاركة في تنمية بلادهم وخدمة مجتمعهم وتطوير الخدمات والممكنات لتحقيق ذلك.