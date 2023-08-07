Icon

كريم بنزيما: نحن هنا لمساعدة اللاعبين السعوديين بـ دوري روشن Icon جوجل تدفع لأبل 15 ألف دولار بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة Icon مقتل بريطاني إثر حريق بطارية دراجته الكهربائية Icon رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان Icon سجن شرطي أمريكي سابق في قضية جورج فلويد Icon سلمان الفرج: الصفقات العالمية ستضع اللاعب السعودي في تحدٍّ قوي Icon أيام معدودة وتبدأ درجات الحرارة بالنزول التدريجي ليلًا Icon جراحة تؤجل نزال القفص بين إيلون ماسك ومارك Icon لحظة تقديم نجوم الأندية في حفل تدشين دوري روشن Icon البدء بتسوير مشروع المدينة الترفيهية من SEVEN بمكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
معربًا عن افتخاره بانضمامها لدوري روشن

سلمان الفرج: الصفقات العالمية ستضع اللاعب السعودي في تحدٍّ قوي

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
سلمان الفرج: الصفقات العالمية ستضع اللاعب السعودي في تحدٍّ قوي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أعرب سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن افتخاره بانضمام نجوم عالميين إلى دوري روشن السعودي، وذلك قبل بداية موسم 2023/ 2024.

تعليق سلمان الفرج

وتحدث سلمان الفرج في حفل تدشين دوري روشن موسم 2023/ 2024 لـ قناة SSC قائلًا: “أنا أشعر بالفخر لانضمام هؤلاء النجوم العالميين إلى دوري روشن، لا شك أن تواجدهم سيكون تحديًا كبيرًا للاعب السعودي لكي يقدم كل ما لديه وهو ما يفيد قوة المنافسة في الموسم الجديد”.

قد يهمّك أيضاً
الطفلة ديم تنقل فرحتها بأجواء أبها الباردة

الطفلة ديم تنقل فرحتها بأجواء أبها الباردة

وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

وأضاف سلمان الفرج: “لا شك أننا نحترم هذه الأسماء الكبيرة وأتمنى تقديم موسم قوي في الفترات المقبلة”.

ودخل النجم البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد الحفل حاملًا كأس البطولة الذي يتوج به الفائز في الموسم الجديد.

وتواجد في الحفل نجوم أندية الرياض “الصاعد حديثًا” والأهلي الصاعد من دوري يلو بجانب نجوم أندية الوحدة والطائي والاتحاد والهلال والنصر.

وكان نادي الاتحاد تُوج باللقب لأول مرة منذ عام 2009 وذلك بعد منافسة قوية مع أندية النصر والهلال والشباب وذلك في الموسم الماضي 2022/ 2023.

سلمان الفرج - الهلال - دوري روشن

حفل تدشين دوري روشن

وانطلق حفل تدشين دوري روشن في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم العالميين ضمن برنامج استقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الـ 3 الأساسية لإستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة التسويقية والفنية لـ الدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم