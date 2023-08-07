سلمان الفرج: الصفقات العالمية ستضع اللاعب السعودي في تحدٍّ قوي

أعرب سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن افتخاره بانضمام نجوم عالميين إلى دوري روشن السعودي، وذلك قبل بداية موسم 2023/ 2024.

تعليق سلمان الفرج

وتحدث سلمان الفرج في حفل تدشين دوري روشن موسم 2023/ 2024 لـ قناة SSC قائلًا: “أنا أشعر بالفخر لانضمام هؤلاء النجوم العالميين إلى دوري روشن، لا شك أن تواجدهم سيكون تحديًا كبيرًا للاعب السعودي لكي يقدم كل ما لديه وهو ما يفيد قوة المنافسة في الموسم الجديد”.

وأضاف سلمان الفرج: “لا شك أننا نحترم هذه الأسماء الكبيرة وأتمنى تقديم موسم قوي في الفترات المقبلة”.

ودخل النجم البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد الحفل حاملًا كأس البطولة الذي يتوج به الفائز في الموسم الجديد.

وتواجد في الحفل نجوم أندية الرياض “الصاعد حديثًا” والأهلي الصاعد من دوري يلو بجانب نجوم أندية الوحدة والطائي والاتحاد والهلال والنصر.

وكان نادي الاتحاد تُوج باللقب لأول مرة منذ عام 2009 وذلك بعد منافسة قوية مع أندية النصر والهلال والشباب وذلك في الموسم الماضي 2022/ 2023.

حفل تدشين دوري روشن

وانطلق حفل تدشين دوري روشن في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم العالميين ضمن برنامج استقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الـ 3 الأساسية لإستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة التسويقية والفنية لـ الدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.