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تسبب هجماتها تورمًا وحكة وخدرًا وصداعًا وقيئًا

سمكة سامة لدغتها أصعب من ألم الولادة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
سمكة سامة لدغتها أصعب من ألم الولادة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن خفر السواحل البريطاني، حذروا من انتشار نوع سام من الأسماك على الشواطئ شمال ويلز يمكن أن تسبب هجماتها تورمًا وحكة وخدرًا وصداعًا وقيئًا.

سمكة سامة

وأفاد الخبراء، بأن لسعة السمكة السامة يمكن أن تسبب ألمًا يشبه ألم الولادة.

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وعادة ما تبلغ هذه الحوادث ذروتها مع ازدحام الشواطئ خلال العطلات المدرسية، ومع توقع أن يكون شهر أغسطس أكثر دفئًا من شهر يوليو، حثت السلطات البريطانيين على توخي الحذر.

وذكر متحدث باسم خفر السواحل، أن “علاج اللسعات هو غمر العضو المصاب بالماء الساخن وينصح باستخدام مسكنات الألم”.

وغالبًا ما تبدأ أعلى درجات الألم بعد 30 دقيقة من اللسعة مع شعور بالتورم والحكة والخدر والصداع والقيء ومشاكل في التنفس وخفقان القلب وانخفاض ضغط الدم.

وعادة ما يتم العثور على هذه الأسماك عند المد، ويمكن أن تكون في أي مكان على الشاطئ.

ويبلغ طولها 3- 5 بوصات فقط، وتبدو مموهة تحت الرمال، ومن الصعب اكتشافها.

وقد وصفت هذه المخلوقات بأنها “أربع بوصات من السوء”.

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