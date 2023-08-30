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سمك الشبوط ذا الرأس الكبير

سمكة لديها أسنان تشبه البشر

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
سمكة لديها أسنان تشبه البشر
المواطن - فريق التحرير

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كادت امرأة في الفلبين أن تفقد وعيها عندما اكتشفت أن السمكة التي اشترتها لطعام الغداء تحتوي أسنانًا بشرية، وفق نيويورك بوست.

سمك الشبوط ذو الرأس الكبير

وذكرت ماريا كريستينا كوسي في تصريحات صحفية: اشتريت سمكة واحدة من السوق وأخذتها إلى المنزل لتنظيفها وإعداد الطعام، لكن عندما قطعتها شعرت بالفزع، لقد كان لديها أسنان شبيهة بأسنان البشر.

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ويقال: إن المرأة اشترت سمك الشبوط ذا الرأس الكبير، وهو عنصر أساسي في طبق اليخنة والأطباق الأخرى في جميع أنحاء شرق آسيا.

ولسوء الحظ، تبددت أحلام كوسي بتناول وجبة سمك رائعة بعد أن رأت الأسنان، حيث ضغطت عليها كثيرًا للتأكد من أنها جزء من السمكة.

ويظهر مقطع فيديو أسنان سمك الشبوط التي تبرز بشكل مروع. ونظرًا لقلقها من أن السمكة قد تشكل خطرًا على صحتها، قامت كوسي بإلقائها، رغم أنها باهظة الثمن نوعًا ما.

ومن المثير للاهتمام أن هذا النوع من الكائنات البحرية ليس لديه أسنان، ولكن سمكة كوسي لديها أسنان بلعومية باتجاه الحلق وليس للأمام، كما يبدو في المقطع الذي صورته.

ومن أبرز الأسماك ذات الأسنان البشرية البارزة سمكة باكو، وهي سمكة غازية وصلت إلى الولايات المتحدة من أمريكا الجنوبية، وسمكة رأس الغنم، والسمكة المنتفخة المعروفة بالانتفاخ.

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