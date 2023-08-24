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“سمو العقارية” تحقق أرباحاً بقيمة 50 مليون ريال

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
“سمو العقارية” تحقق أرباحاً بقيمة 50 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “سمو” العقارية النتائج المالية لأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر”.

وأوضحت شركة سمو العقارية، في بيان لها على “تداول”، أنها حققت أرباحاً بقيمة 50 مليون ريال خلال النصف الأول.

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مؤشر الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 10.48 نقاط ليقفل عند مستوى 11367.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، وثمار، وعلم، والباحة، والحمادي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: المعذر ريت، وسينومي ريتيل، وأسواق المزرعة، والموارد، والمواساة الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.50%.

مؤشر السوق الموازية

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وعلم، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 150.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 23629.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 600 ألف سهم.

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