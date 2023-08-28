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ألحق الضرر بهم في الأماكن العامة

سنة سجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة تصوير الآخرين بالجوال

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
سنة سجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة تصوير الآخرين بالجوال
المواطن - فريق التحرير

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يقع عدد كبير من الأشخاص في جريمة معلوماتية حذر منها النظام دون علمهم، ألا وهي جريمة تصوير الآخرين وإلحاق الضرر بهم في الأماكن العامة.

تصوير الآخرين

وفي هذا السياق، حذر المحامي فايز عيد العنزي عبر منصة تيك توك من التصوير وإلحاق الضرر بالآخرين سواء في مدرسة أو جهة أو مستشفى أو في أي مكان، جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة الثالثة الفقرة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، موضحًا أن عقوبتها السجن يصل إلى سنة والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

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تحذير الأمن العام

يذكر أن الأمن العام حذر من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات، وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها.

بدورها أكدت النيابة العامة على حرمة المساس بالحياة الخاصة، مشيرةً إلى أنها من الحقوق المصونة شرعًا ونظامًا.

حظر المساس بالحياة الخاصة

وأوضحت النيابة أنه يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

وبينت النيابة أن المساس بالحياة الخاصة يعتبر من الجرائم المعلوماتية الموجبة للتوقيف، حيث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

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