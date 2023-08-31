سوق سوداء لتجزئة الكتب المدرسية

اشتكى مواطن عبر مقطع فيديو من ارتفاع أسعار مكاتب تجزئة الكتب المدرسية التي تضم منهج الفصول الثلاثة.

سوق سوداء

وكشف المواطن في مقطع الفيديو المنتشر بمواقع التواصل عن وجود سوق سوداء في المكاتب من أجل تجزئة الكتب المدرسية.

1000 ريال لتجزئة الكتب

وأوضح المواطن أن تجزئة كتب أبنائه كلفته ما يقرب من 1000 ريال معلقًا أن هذا الأمر مصيبة كبيرة، مطالبًا وزارة التعليم بأن تجد حلًّا لارتفاع وزن الكتب التي يقرب وزن أحدها الكيلو جرام.

وقال المواطن: إن حقيبة أحد أبنائه يصل وزنها 10 كيلوجرامات، رغم أن حقائب أبنائه من النوع الخفيف ليحد من الحمل على ظهرهم.

غضب واستياء

وتسبب حجم الكتب المدرسية في استياء وغضب أولياء الأمور، معتبرين أن هذا الأمر أسوأ ما في العام الدراسي الجديد وذلك بعد دمج مناهج الفصول الدراسية الثلاثة في كتاب واحد يستمر معهم حتى نهاية العام الدراسي.

صمت الوزارة

ورغم هذا الاستياء الكبير من أولياء الأمور حيال ثقل وزن الكتب المدرسية، لم تصدر وزارة التعليم أي تعليق أو توضيح بشأن هذا الموضوع.