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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

سياح وسط الشلالات ومياه الأمطار في وادي لجب بجازان

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
سياح وسط الشلالات ومياه الأمطار في وادي لجب بجازان
المواطن - الرياض

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وثق عدد من السائحين في وادي “لجب” في منطقة جازان، لحظة خروجهم من داخل الوادي وشلالات المياه تحاصرهم وسط زخات المطر الغزيرة.

أمطار على جازان

وشهدت منطقة جازان، خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة تسببت في تدفق الشلالات في وادي لجب.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الرياض والشرقية.

أهم المواقع السياحية

يذكر أن وادي لجب تكون من صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل القهر (زهوان) التابع لمحافظة الريث التي تقع على بعد 150 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة جيزان.

يعتبر من أهم المواقع السياحية وأبرزها ومزاراً يقصده الزائرون من أبناء المنطقة وغيرها من مناطق المملكة على مدار العام.

ويشهد وادي لجب بمحافظة الريث كغيره من المواقع السياحية بمنطقة جازان إقبالاً متزايداً من قوافل الزوار من داخل المنطقة وخارجها خاصة أثناء هطول الأمطار وتدفق الشلالات.

 

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