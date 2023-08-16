100 ألف زيارة لموقع هوية اليوم الوطني الـ 93 سيدة تحمل والدتها لأداء الصلاة في المسجد النبوي لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد بأبها 500 ريال غرامة إطعام الكائنات الفطرية ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 211,202 حاوية ضبط فعالية ترفيهية مخالفة للسلوك والذوق العام في نجران هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات 560 حافلة مدرسية تستعد لنقل 20 ألف طالب بمكة المكرمة المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية
في مشهد يعكس البر بالوالدين والرحمة بهما، وثق مقطع فيديو متداول، سيدة تحمل والدتها على كتفها لأداء الصلاة في المسجد النبوي.
وأظهر الفيديو السيدة وهي تسير وسط امرأتين، وتحمل والدتها المسنة على كتفها أثناء توجههن إلى الصلاة.
وحظي الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بموقف السيدة، والبر بوالدتها.
فيما قال أحد المغردين يدعى أنور الشريف “زمان يعتبر من البر بالوالدين، أما الآن فهناك يتوافر العربات”.