سيدة تحمل والدتها لأداء الصلاة في المسجد النبوي

في مشهد يعكس البر بالوالدين والرحمة بهما، وثق مقطع فيديو متداول، سيدة تحمل والدتها على كتفها لأداء الصلاة في المسجد النبوي.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تسير وسط امرأتين، وتحمل والدتها المسنة على كتفها أثناء توجههن إلى الصلاة.

البر بالأم

وحظي الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بموقف السيدة، والبر بوالدتها.

فيما قال أحد المغردين يدعى أنور الشريف “زمان يعتبر من البر بالوالدين، أما الآن فهناك يتوافر العربات”.