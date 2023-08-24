سيدتان تغامران بحياتهن لإنقاذ كلب من الغرق

كشفت تقارير إعلامية أن رجال الإنقاذ في إيطاليا، عثروا اليوم الخميس، على جثتي سيدتين قفزتا في مجرى مائي جارف، لإنقاذ كلبهما شمالي البلاد.

اختفت السيدتان

وبحسب هيئة الإنقاذ الجبلي الإيطالية، قفزت السيدتان، وعمرهما 54 و60 عامًا، في المجرى المائي بالقرب من نهر فيلاريا الجليدي في منطقة لومباردي أمس، لإنقاذ كلبهما بعد سقوطه فيه بإقليم سوندريو على الحدود مع سويسرا، حيث اختفت السيدتان.

ولم يرد أي تعليق فيما يتعلق بالكلب، الذي من المرجَّح أن يكون قد غرق.