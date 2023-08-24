Icon

مراقبو الحركة الجوية بمطار رفيق الحريري يضربون عن العمل Icon منشآت تطلق جولة للتجارة الإلكترونية في 14 مدينة سعودية Icon سيدتان تغامران بحياتهن لإنقاذ كلب من الغرق Icon ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال ضد الرائد Icon السعودية تلتزم بحقوق الإنسان وتقدم خدماتها لمخالفي الحدود رغم مزاعم رايتس ووتش Icon الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا Icon كفيف تحتفي بتخريج 25 متدربًا في ختام دبلوم الحاسب الآلي Icon الوحدة يمطر شباك الطائي بثلاثية Icon أول الراحلين عن النصر بعد ضم إيمريك لابورت Icon بوتين يعزي عائلة بريغوجين: رجل التضحيات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
قفزتا في مجرى مائي جارف

سيدتان تغامران بحياتهن لإنقاذ كلب من الغرق

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
سيدتان تغامران بحياتهن لإنقاذ كلب من الغرق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن رجال الإنقاذ في إيطاليا، عثروا اليوم الخميس، على جثتي سيدتين قفزتا في مجرى مائي جارف، لإنقاذ كلبهما شمالي البلاد.

اختفت السيدتان

وبحسب هيئة الإنقاذ الجبلي الإيطالية، قفزت السيدتان، وعمرهما 54 و60 عامًا، في المجرى المائي بالقرب من نهر فيلاريا الجليدي في منطقة لومباردي أمس، لإنقاذ كلبهما بعد سقوطه فيه بإقليم سوندريو على الحدود مع سويسرا، حيث اختفت السيدتان.

قد يهمّك أيضاً
نجم سهيل يبشر بزوال القيظ

نجم سهيل يبشر بزوال القيظ

الضمان الصحي: إتمام التطعيمات يعزز مناعة الطفل

الضمان الصحي: إتمام التطعيمات يعزز مناعة الطفل

ولم يرد أي تعليق فيما يتعلق بالكلب، الذي من المرجَّح أن يكون قد غرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار