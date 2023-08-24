مراقبو الحركة الجوية بمطار رفيق الحريري يضربون عن العمل منشآت تطلق جولة للتجارة الإلكترونية في 14 مدينة سعودية سيدتان تغامران بحياتهن لإنقاذ كلب من الغرق ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال ضد الرائد السعودية تلتزم بحقوق الإنسان وتقدم خدماتها لمخالفي الحدود رغم مزاعم رايتس ووتش الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا كفيف تحتفي بتخريج 25 متدربًا في ختام دبلوم الحاسب الآلي الوحدة يمطر شباك الطائي بثلاثية أول الراحلين عن النصر بعد ضم إيمريك لابورت بوتين يعزي عائلة بريغوجين: رجل التضحيات
كشفت تقارير إعلامية أن رجال الإنقاذ في إيطاليا، عثروا اليوم الخميس، على جثتي سيدتين قفزتا في مجرى مائي جارف، لإنقاذ كلبهما شمالي البلاد.
وبحسب هيئة الإنقاذ الجبلي الإيطالية، قفزت السيدتان، وعمرهما 54 و60 عامًا، في المجرى المائي بالقرب من نهر فيلاريا الجليدي في منطقة لومباردي أمس، لإنقاذ كلبهما بعد سقوطه فيه بإقليم سوندريو على الحدود مع سويسرا، حيث اختفت السيدتان.
ولم يرد أي تعليق فيما يتعلق بالكلب، الذي من المرجَّح أن يكون قد غرق.