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بعد معاناة الفريقين دفاعيًا

سيرجيو راموس مطلب جماهير الاتحاد والأهلي

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
سيرجيو راموس مطلب جماهير الاتحاد والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس بات قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يحظى باهتمام كبير من ناديي الاتحاد والأهلي.

رحيل راموس

وانتهى عقد سيرجو راموس صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، وأعلنت الإدارة عن رحيله رسميًا؛ بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق، وشارك خلالهم في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.

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راموس
راموس – المصدر diariogol

تنافس الاتحاد والأهلي

وتُشير التقارير إلى اقتراب راموس من اللعب في دوري روشن السعودي، خاصة لصعوبة عودته إلى الدوري الإسباني مجددًا من بوابة إشبيلية، بعدما أكد رئيس النادي في وقت سابق عدم حاجة الفريق إليه حاليًا.

وأكدت تقارير أن نادي الاتحاد دخل في مفاوضات مع سيرجيو راموس، خاصة أن الفريق يحتاج إلى مدافع، بعد إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي، بجانب اهتمام الأهلي الذي يرغب في ضمه منذ بداية الميركاتو.

سيرجيو راموس
راموس – المصدر @FabrizioRomano

حسم الصفقة

وتفاعلت جماهير الاتحاد والأهلي مع أنباء التفاوض مع سيرجيو راموس مجددًا، ليصبح اسم المدافع الإسباني المخضرم ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث يرى كل منهما أحقية فريقه في الصفقة.

وكتب سعد بن عبدالله: “الأهلي لا يملك لاعب فئة A تسويقيًا ويكفي أن جمهوره أكبر مسّوق للدوري، سيرجيو راموس أو ماركينيوس بالدفاع أو نبي فيراتي، أسماء الأهلي ذات ثقل فني لكن أنهم فئة A وتسويقيًا بينفعون النادي لا، لا يوجد مثل رونالدو وبنزيما ونيمار بالهلال”.

سيرجيو راموس
راموس – المصدر mundodeportivo

وقال خالد العنزي: “سيرجو راموس بيشيل دفاعنا شيل، طالبوا ليل ونهار يا ملوك من أبسط حقوقنا”، وكتب عبدالله: “اللاعب من الأول يبينا وأول من فاوض اللاعب، وكلهم عندهم لاعبين.. راموس مطلب أهلاوي”.

ونشر تشيكو صورتين لتراوري وسيرجيو راموس، وعلق قائلًا: “صفقتين راح تغير شكل الفريق 180 درجة أتمنى حسمها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، وكتب عبدالله روما: “حسم صفقة القيصر مطلب”.

وقال شبح العميد: “سيرجيو راموس.. يحتاج الاتحاد قائد لديه تجارب عديدة وهذا اللاعب الأنسب ليكون القائد في الفريق، نحتاج لاعب بقيمة راموس لديه خبرة كبيرة، وهذه المواصفات التي يحتاجها النادي، أنجزوا الصفقة المهمة”.

راموس
راموس

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