سيرجيو راموس يحسم وجهته الجديدة

يبدو أن المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، قد حسم وجهته الجديدة، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الرياضي الماضي.

سيرجيو راموس يقترب من غلطة سراي

وارتبط اسم سيرجيو راموس صاحب الـ37 عامًا، خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد أو غلطة سراي، بجانب تلقيه أكثر من عرض للعب في الدوري الأمريكي، قبل أن تُشير التقارير إلى اقترابه من الفريق التركي هذا الصيف.

وأكد صحافي شبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة “إكس”، أن المحادثات بين غلطة سراي وراموس تسير بشكل جيد، كما أبلغ اللاعب إدارة الاتحاد بأن أولويته حاليًا التوصل لاتفاق مع النادي التركي.

كما أكد الصحافي نيكولو شيرا عبر منصة “إكس”، أن سيرجيو راموس على بُعد خطوة واحدة من الانتقال إلى غلطة سراي، حيث اتفق على توقيع عقد حتى 2024، مع خيار التمديد لعام، مشددًا على أن الأولوية بالنسبة إليه الاتفاق على الراتب.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع أنباء اقتراب سيرجيو راموس من غلطة سراي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وطالبوا الإدارة بضرورة التفاوض مع مدافع آخر، وحسم هذا الأمر سريعًا، لتدعيم صفوف الفريق.

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا في بداية الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث حقق 3 انتصارات متتالية، ليتصدر الترتيب.