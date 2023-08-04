سيرك دو سولي تعرض قصة حياة ليونيل ميسي أكتوبر المقبل

قررت شركة سيرك دو سولي عرض قصة حياة ومسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أكتوبر المقبل في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، وذلك بعد تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر الماضي.

واختارت الشركة اسم ” ميسي 10″ ليكون عنوان عرض الفيلم، وذلك بعد الإنجاز المميز الذي حققه نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، بمساعدة الأرجنتين على الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها منذ التتويج به في عهد الأسطورة دييغو مارادونا في عام 1986.

فيلم ليونيل ميسي يعود بعد 4 سنوات

وكان الفيلم عُرض لأول مرة في عام 2019 حينما كان لاعبًا لبرشلونة وقتها وتأجل عرضه بعد ذلك بسبب انتشار وباء كورونا، ليتم عرضه بعد 4 سنوات وفي عام 2023 في الأرجنتين مولد ميسي وأمام أعين جماهيره.

وفي سياق آخر، استعاد ميسي، بريقه مع فريقه الأمريكي الجديد، ليخطف الأنظار خلال مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في ديربي فلوريدا، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، وانتهت المباراة بفوز زملاء ليونيل ميسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح ميسي، في تسجيل ثنائية في مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف خلال أول 3 مواجهات خاضها مع الفريق الأمريكي، وحقق رقمًا مميزًا؛ غاب عنه أثناء تواجده في صفوف باريس سان جيرمان.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن ميسي تفوق بهذا المعدل التهديفي على ما أحرزه خلال أول 13 مواجهة مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، حيث سجل 4 أهداف فقط.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي ينجح في تسجيل أكثر من هدف خلال مواجهتين متتاليتين.