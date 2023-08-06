سيسيه: بيع ساديو ماني ليس لأسباب تتعلق بالكرة

أكد مستشار النجم السنغالي ساديو ماني، باكاري سيسيه، بأن رحيله عن بايرن ميونيخ؛ والانتقال إلى النصر لم يكن لأسباب تتعلق بكرة القدم.

انضمام ماني لنادي النصر

وانضم ساديو ماني مؤخرًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد عام واحد فقط من انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني قادمًا من ليفربول مقابل 35 مليونًا.

ووضع بايرن ميونيخ، ماني بين الأعلى أجرًا في الفريق البافاري براتب سنوي 17.3 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه عانى مع النادي، واكتفى بتسجيل 12 هدفًا، كما أنه دخل في أزمة مع زميله ليروي ساني.

التعليق على بيع ساديو ماني

وقال سيسيه لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “بيع ساديو ماني لم يكن لأسباب تتعلق بكرة القدم، أجره أزعج الألمان، لم يتفهموا كيف للاعب إفريقي أن ينضم للنادي ويصبح الأعلى أجرًا متفوقًا على الجميع، أرادوا التخلص منه”.

وأضاف: “لم يطلبوا أبدًا التحدث مع ممثليه، ولم يخبروا ساديو وجهًا لوجه أبدًا برغبتهم في التخلص منه، فقط أرسلوا (توماس) توخيل ليخبره بأنه سيصبح الخيار الثالث في مركز الجناح الأيسر”.

وتابع: “لا يوجد ما يثبته ساديو ماني للألمان، لم يصبح فيما هو عليه الآن بسبب بايرن، لكن بفضل ليفربول، بايرن ميونخ كان جاحدًا، دفعوا كل تلك الأموال للاعب أفريقي، وهذا تسبب في ألم لهم”.

وأردف: “تمتع ساديو بالاحترافية حتى النهاية، إلا أن مسؤولي بايرن لم يكونوا عادلين، في البداية سربوا للإعلام استعدادهم لبيعه مقابل 20 مليون يورو، وبعد عودته للتدريبات وشاهدوا أنه يبلي البلاء الحسن، رفعوا الرقم إلى 30 مليونًا”.

واختتم سيسيه تصريحاته قائلًا: “ساديو ماني لم يسرق أمواله، من المقابلة الأولى مع بايرن أخبرهم بأنه سينضم لهم دون التحدث عن الأجر، بل تفاوض ممثلوه على الأجر من أجله”.